La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu hakkındaki gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sezonun ardından izleyiciler merakla 4. sezon hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 4. sezon oyuncuları kimler? İşte La Casa De Papel 4. sezon hakkında bilgiler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 4. sezonu için açıklama yapılmadı. Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını açıklamıştı.