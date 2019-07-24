Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 24.07.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 22:20

4. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?

3. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. 3 sezon bölümleriyle birlikte akıllara takılan soru ise La Casa De Papel 4. sezon olacak mı sorusu oldu. İzleyiciler büyük bir merakla La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte La Casa De Papel 4. sezona dair detaylar...

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu hakkındaki gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sezonun ardından izleyiciler merakla 4. sezon hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 4. sezon oyuncuları kimler? İşte La Casa De Papel 4. sezon hakkında bilgiler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 4. sezonu için açıklama yapılmadı. Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriLa Casa De Papel 4. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri