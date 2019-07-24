İzleyicileri ekran başına kilitleyecek olan En Zayıf Halka programı ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler programla ilgili detayları araştırmaya başladı. Yarışmayla ilgili En Zayıf Halka sunucusu İpek Altınbaşak Farina kimdir sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte İpek Altınbaşak Farina kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı...

İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KİMDİR?

Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etmiş ve başarıyla bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi için yurt dışına giden ve Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamlamıştır.

Amerika'daki okul bitince Türkiye'ye yeniden dönen ve gıda-temizlik konusunda en bilindik markalardan birisi olan Unilever A. Ş. Gıda grubunda bir süre çalışmış ve müdür olarak görev yapmıştır. Çevreye olan düşkünlüğü ve titizliği nedeniyle çeşitli projeler hazırlamış olan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina "Rama Cansuyu" projesi, United Nations tarafından "Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi" seçilerek ödül almıştır. Daha sonra Komili Holding'de Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama doktorasını 2004 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır.