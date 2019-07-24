ATV ekranlarında 24 Temmuz Çarşamba günü yepyeni bir program ekranlara merhaba dedi. İlk bölümüyle ekranlara çıkan programın sunuculuğunu İpek Altınbaşak Farina yapıyor. En Zayıf Halka 1. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

YARIŞMANIN FORMATI NEDİR?

En Zayıf Halka'da toplamda dokuz yarışmacı ve final turuyla birlikte sekiz tur var ve sekiz turun sonunda yarışmacılardan yalnızca biri para ödülünü alabiliyor. Her turda en yüksek tutara ulaşıldığı takdirde toplam ödül 80.000 TL olabilir. Yarışmacılar bir yandan takım olarak zincirdeki sorulara doğru yanıt vererek kasalarında en yüksek miktarı biriktirmeye çalışırken öte yandan rakip olarak mücadele edecek ve her turun sonunda oylama yapılacaktır. Oylamanın sonucunda yarışmacılar içlerindeki en zayıf halka olduğunu düşündükleri kişiyi eleyecekler.

İlk turda süre üç dakika ve her turda süre onar saniye azalıyor. Her soru zincirinde dokuz soru var ve bir turda kasada biriktirilebilecek en yüksek tutar 10.000 TL. Yedinci turda finale kalan iki yarışmacı yarışacak ve bu turda biriktirdikleri paranın iki katı kasadaki toplam tura eklenecek; final turunda ise toplam tutarı almak için başa baş yarışacaklar.