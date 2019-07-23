Milyonlarca izleyici tarafından yakından takip edilen La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu yayınlandı. 3. sezonla birlikte merakla araştırılan sorular arasında La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 4. sezon oyuncuları kimler? İşte La Casa De Papel 4. sezon hakkında bilgiler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 4. Sezonu için açıklama yapılmadı. Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını açıklamıştı.