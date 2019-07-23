ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İzleyiciler heyecan dolu bölüm öncesinde Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölümde Sevda, babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye itiyor. Kimse Bilmez 7. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler.

SEVDA NE YAPACAK?

Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter.

KURTBEY'DEN YENİ PLAN

Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar.

ALİ KARDEŞİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?