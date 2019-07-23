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  • 23.07.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 13:26

'tan flaş karar! ? ?

dizisinin 49. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'tan sevenlerine kötü haber geldi. Dizi 51. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Peki, ? ? İşte Erkenci Kuş final bölümü ile ilgili merak edilenler...

Erkenci Kuş final bölümü ne zaman?

Erkenci Kuş 51. bölümüyle ekranlara veda edecek. İlk bölümü 26 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yapımcısından flaş açıklama geldi. Star TV'de yayınlanan dizinin takipçileri final tarihini araştırmaya başladı. Peki, Erkenci Kuş neden final yapıyor? Erkenci Kuş final bölümü ne zaman? İşte Erkenci Kuş final bölümü ile ilgili tüm detaylar...

ERKENCİ KUŞ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un 49. bölüm fragmanında 'Son 3 Bölüm' olarak duyuruldu. Buna göre, dizi 6 Ağustos'ta yayınlanacak 51. bölümüyle sevenlerine veda edecek.

ERKENCİ KUŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Erkenci Kuş'un yapımcılarından Faruk Turgut, dizinin sevenlerine haberi şu tweet ile duyurdu:

"Erkenci Kuş'un 51.bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir.''

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