Salı akşamlarının sevilerek takip eden dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde Sanem'in aldığı yeni bir karar izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün sona ermesiyle birlikte dizinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. Peki, Erkenci Kuş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır.