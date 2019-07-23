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  • 23.07.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 22:47

50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sanem hayatıyla ilgili önemli bir karar alıyor!

Her hafta salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alıyor. İzleyiciler sona eren bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Erkenci Kuş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamlarının sevilerek takip eden dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde Sanem'in aldığı yeni bir karar izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün sona ermesiyle birlikte dizinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. Peki, Erkenci Kuş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır.

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