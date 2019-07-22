ATV CANLI YAYIN

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yeni bölümde Taylan'ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla oluyor. Canevim 8. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterir.

SEZGİN VE ELVAN NE YAPACAK?

Sezgin ve Elvan, kötü sona engel olmak için onları barıştırmaya çalışırken bunun pek de kolay olmayacağını fark edeceklerdir. Taylan'ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla olur.