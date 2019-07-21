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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:59

yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon başlama tarihi...

'de izleyici karşısına çıkacak olan dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Behzat Ç.'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Behzat Ç. dizisinin yeni sezon başlama tarihi...

Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir dönemin çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu için heyecan başladı. Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Merakla araştırılan soruların başında "Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç dizisinin yeni sezon tarihi 25 Temmuz olarak açıklandı. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği Behzat Ç. dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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