Bir dönemin çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu için heyecan başladı. Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Merakla araştırılan soruların başında "Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç dizisinin yeni sezon tarihi 25 Temmuz olarak açıklandı. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği Behzat Ç. dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.