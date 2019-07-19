La Casa De Papel 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen La Casa De Papel'in yeni sezonu 19 Temmuz itibarıyla ekranlarda yer alacak. İkinci sezonun finalinde ekip darphaneyi soymuş bu parayla ne yapacakları merak ediliyordu. Öte yandan 2018 Ekim ayında Netflix'in paylaşığı görüntülerde, Berlin karakterinin yer alması izleyicide merak uyandırmıştı. Peki, Berlin öldü mü? La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON 1. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

La Casa De Papel dizisi 3. sezonuyla Netflix'te yayınlandı. La Casa De Papel'in 3. sezonunu izlemek isteyenlerin Netflix'e üye olmaları gerekiyor. Sınırsız dizi ve film seçenekleri sunan Netflix, henüz üyelik almayanlara bir ay ücretsiz izleme imkanı sağlıyor.

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La Casa de Papel'in 2. sezon finalinde ekip Darphane'yi soymuş aldıkları paralar ile oradan kaçmışlardı. Ekip uluslararası sulara giriyor ve kaçmayı başarıyor. Ama en zor bölüm şimdi başlıyor. Paraların keyfini sürmeye başlayan ekip yeniden bir araya gelecek. Rio polislerin eline düşüyor. Ekip Rio'yu kurtarmak için toplanacak.