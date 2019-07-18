La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonu heyecanla bekleyenler La Casa De Papel 3. sezonu hakkında detayları merak ediyor. La Casa de Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, La Casa de Papel 1. bölüm nereden izlenir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.