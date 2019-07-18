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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 00:38

3. sezon 1. bölüm ne zaman? La Casa De Papel 1. bölüm nereden izlenir?

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler merakla ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir?

La Casa de Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman?

La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonu heyecanla bekleyenler La Casa De Papel 3. sezonu hakkında detayları merak ediyor. La Casa de Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, La Casa de Papel 1. bölüm nereden izlenir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

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