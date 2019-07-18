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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:34

Taht Oyunları filminde soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır?

Güven Bana yarışması atv'de izleyici karşısına çıkıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana'da "Taht Oyunları adlıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır?" sorusu dikkat çekti. Peki, o sorunun cevabı nedir? İşte detaylar...

Güven Bana'da o soru dikkat çekti!

Güven Bana yarışmasında bu soru yarışmacıları zorladı. İki yarışmacıda kolay seçeneğini seçti ve Müge Anlı soruyu yöneltti. Soru ise; Taht Oyunları adlıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır? Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

Soru: Taht Oyunları filminde soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır?

Şıklar
Stark
Lannister
Baratheon
Targaryen

CEVAP: STARK

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