Güven Bana yarışmasında bu soru yarışmacıları zorladı. İki yarışmacıda kolay seçeneğini seçti ve Müge Anlı soruyu yöneltti. Soru ise; Taht Oyunları adlıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır? Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

Soru: Taht Oyunları filminde soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır?

Şıklar

Stark

Lannister

Baratheon

Targaryen

CEVAP: STARK