Güven Bana yarışmasında bu soru yarışmacıları zorladı. İki yarışmacıda kolay seçeneğini seçti ve Müge Anlı soruyu yöneltti. Soru ise; Taht Oyunları adlıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır? Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte detaylar...
Soru: Taht Oyunları filminde soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır?
Şıklar
Stark
Lannister
Baratheon
Targaryen
CEVAP: STARK
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