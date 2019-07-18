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  • 18.07.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 20:56

başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte formu...

Perşembe akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Güven Bana kısa sürede sevilen yarışma programlarından birisi oldu. Yarışmayı ekranlardan takip eden izleyiciler başvurusu nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Müge Anlı ile Güven Bana başvurusu nasıl yapılır? İşte Müge Anlı ile Güven Bana başvuru formu...

Müge Anlı Güven Bana başvurusu nasıl yapılır?

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana Yarışması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kısa sürede dikkat çeken Güven Bana başvurusunun nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. Yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasına nasıl başvurulduğunu araştırıyor.

GÜVEN BANA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Güven Bana yarışmasının başvurularının nasıl yapıldığı araştırılıyor. Güven Bana yarışmasına katılmak için başvuru formunu eksiksiz doldurup göndermeniz gerekmektedir. Başvuru formunda kişisel bilgileriniz, iletişim ve adres bilgileriniz istenecek. Ayrıca hobileriniz de sorulacak. Sevdiğiniz film, kitap, programlar, yabancı diller, yurt dışı gezileriniz sorulacak. Formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Ayrıca yanlış ve yalan bilgiler yazarsanız yarışmaya katılamazsınız. Lütfen formu doldururken dikkat ediniz.

GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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