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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:38

Güven Bana: Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir? sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir? İşte cevabı...

Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?

Güven Bana yarışmasında iki yarışmacıda kolay işareti seçti. Cem Karaca'nın Çok Yorgunum adlı şarkısı yarışmacıları düşündürdü. Peki, Güven Bana'daki "Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?" sorunun yanıtı nedir?

Soru: Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?

Şıklar

Mavi liman
Ceviz ağacı
Salkımsöğüt
Yolculuk

CEVAP: MAVİ LİMAN

MAVİ LİMAN SÖZLERİ

Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
Seyir defterini başkası yazsın.
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.
Beni o limana çıkaramazsın...
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.

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