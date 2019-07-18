Güven Bana: Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?

Güven Bana yarışmasında iki yarışmacıda kolay işareti seçti. Cem Karaca'nın Çok Yorgunum adlı şarkısı yarışmacıları düşündürdü. Peki, Güven Bana'daki "Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?" sorunun yanıtı nedir?

Soru: Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?

Şıklar

Mavi liman

Ceviz ağacı

Salkımsöğüt

Yolculuk

CEVAP: MAVİ LİMAN

MAVİ LİMAN SÖZLERİ

Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.

Seyir defterini başkası yazsın.

Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.

Beni o limana çıkaramazsın...

Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.