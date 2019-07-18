Güven Bana: Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?

Güven Bana yarışmasında iki yarışmacıda kolay işareti seçti. Cem Karaca'nın Çok Yorgunum adlı şarkısı yarışmacıları düşündürdü. Peki, Güven Bana'daki "Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?" sorunun yanıtı nedir?
Soru: Cem Karaca'nın Çok Yorgunum şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir?
Şıklar
Mavi liman
Ceviz ağacı
Salkımsöğüt
Yolculuk
CEVAP: MAVİ LİMAN
MAVİ LİMAN SÖZLERİ
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
Seyir defterini başkası yazsın.
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.
Beni o limana çıkaramazsın...
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.