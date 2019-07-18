Müge Anlı Güven Bana: Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir? Güven Bana yarışmasında yarışmacılara "Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir?" sorusu soruldu. Vatandaşlar bu soruya yanıt aramaya başladı. Peki, Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir? İşte cevabı...

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında çıkan bir soru yarışmacıları düşündürdü. Vatandaşlar o soruya internet üzerinden cevap aramaya başladı. Peki, Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir? İşte cevabı... Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir? Büyükayı

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