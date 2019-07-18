Müge Anlı Güven Bana: Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında çıkan bir soru yarışmacıları düşündürdü. Vatandaşlar o soruya internet üzerinden cevap aramaya başladı. Peki, Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir? İşte cevabı...
Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takım yıldızı hangisidir?
Büyükayı
Migroskop
Pergel
Yelken
CEVAP: BÜYÜKAYI
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