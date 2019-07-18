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  • 18.07.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 23:49

7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Nejat ve Suna'ya tatilde sürpriz!

Perşembe akşamları saat 20.00'de Star TV ekranlarında izlenen yeni bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair detaylar...

Benim Tatlı Yalanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar veriyor. İzleyiciler şimdi heyecanla Benim Tatlı Yalanım 7. bölüm fragmanını beklemeye başladı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir.

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