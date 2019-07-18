Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar veriyor. İzleyiciler şimdi heyecanla Benim Tatlı Yalanım 7. bölüm fragmanını beklemeye başladı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir.