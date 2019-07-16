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  • 16.07.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:07

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Salı akşamı saat 20.00'de ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde Ali ise Sevda'nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşıyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösteriyor. Kimse Bilmez 6. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur.

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