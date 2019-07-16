ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösteriyor. Kimse Bilmez 6. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur.