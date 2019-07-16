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  • 16.07.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 17:51

ne zaman başlıyor? 2019 Hercai 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu?

yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atv'de yayınlanan ve kısa sürede izleyiciyi kendisine hayran bırakan Hercai'nin ilk sezonu 12 bölümüyle ekranlara ara vermişti. İzleyiciler yeni sezon için araştırmalarına devam ediyor. Peki, ? 2019 Hercai 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Hercai ne zaman başlıyor?

Hercai ne zaman başlıyor? Hercai dizisinin 2. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atv'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi odağı olan Hercai 31 Mayıs'ta yayınlanan 12. bölümüyle ekranlara ara vermişti. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'nin 2. sezon tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Hercai ne zaman başlıyor? 2019 Hercai 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Hercai'nin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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