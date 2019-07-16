Hercai ne zaman başlıyor? Hercai dizisinin 2. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atv'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi odağı olan Hercai 31 Mayıs'ta yayınlanan 12. bölümüyle ekranlara ara vermişti. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'nin 2. sezon tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Hercai ne zaman başlıyor? 2019 Hercai 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Hercai'nin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.