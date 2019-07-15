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  • 15.07.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 20:01

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ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Canevim yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zorlaşıyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu bölümde bu hafta Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatıyor. Canevim 7. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur.

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