Dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan La Casa De Papel'in yeni sezonuyla ilgili detaylar izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzleyiciler La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, La Casa De Papel yeni sezon oyuncuları kimler? İşte La Casa De Papel 3. sezona dair detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciler tarafından merakla beklenen La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlanacak.