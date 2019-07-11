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  • 11.07.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 11:58

dizisinin yapımcısından flaş açıklama! Seksenler yeniden mi başlıyor?

dizisi 228. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti. 6 sezo boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler'in yapımcısından flaş açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Birol Güven, yaptığı açıklamada 7. sezonun başlayacağını bildirdi. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlar? Oyuncular kimler olacak?

Seksenler yeniden mi başlıyor?

yeniden başlıyor... İlk bölümü 2012 tarihinde yayınlanan Seksenler dizisi 6 sezon boyunca TRT 1'de ekranlara geldi. 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan 228. bölümüyle final yapan Seksenler'in yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seksenler takipçilerine müjdeli haberi verdi. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlar? kimler olacak? İşte detaylar...

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAR?

Seksenler dizinini ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Twitter hesabından senaryoyu paylaşarak, ''Yazmaya başladık'' dedi.

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER OLACAK?

Birol Güven, eski oyuncu kadrosuyla birlikte yeni isimlerle de görüşmeye başladığını belirtti.

SEKSENLER FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Seksenler'in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi'nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek'e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız'ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor. Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi'nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi'ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet'in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana'ya dönmeye karar verirler.

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