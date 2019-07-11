Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu için bekleyiş devam ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisine 5 altın bilezik veriliyor. 28 Haziran'da yayınlanan 330. bölümüyle sezon finali yapan Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde, Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi beş altın bileziği kazanmıştı. Yarışmanın takipçileri yeni sezon beklemeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? 2019 Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yarışmanın eylül ayı gibi başlaması düşünülüyor.

Yayıncı kuruluş tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 66. HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 330. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı!

GELİNİM MUTFAKTA 66. HAFTADA KİM ELENDİ?

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranında eğlenceli bir yemek programı: Gelinim Mutfakta!..

Hafta toplamında en az puanları Zeynep-Hülya Bütün ve Hüsniye-Hatice Karabulut çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.