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  • 11.07.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 22:58

ı Yalanım 6. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Nejat ve Suna arasında yeni kriz!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ı Yalanım bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturuyor. Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Benim Tatlı Yalanım 6. bölüm fragmanı yayında mı?

Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi izleyiciler merakla Benim Tatlı Yalanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur.

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