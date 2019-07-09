Tek Yürek final mi yapacak, sorusu yanıt buldu. TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisinin yakın tarihte final yapacağı konuşuluyor. Bulanık sularda yaşam mücadelesi veren Yiğit ve arkadaşları ile yeniden ayağa kalkmaya yeminli Halit'in hikayesinin anlatıldığı Tek Yürek'in 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Tek Yürek 20. yeni bölümde neler olacak? Tek Yürek ne zaman final yapacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

TEK YÜREK NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Tek Yürek dizisinin 22. bölümüyle final yapacağı öğrenildi. TRT 1'de ekranlara gelen Tek Yürek dizisi 25 Temmuz'da yayınlanacak son bölümüyle izleyicisine veda edecek.

TEK YÜREK 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tek Yürek'in 20. yeni bölümünde Yiğit'i zor zamanlar bekliyor. İşte Tek Yürek fragmanları:

Tek Yürek 20. bölüm 2. fragmanı;

Tek Yürek 20. bölüm 1. fragmanı;

Tek Yürek'in başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız, Hakan Salınmış ve Kadriye Kenter'in paylaşıyor.

TEK YÜREK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kanada'da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar'la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul'a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, 'Geri Dönüşüm' projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit'e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit "Hercai", Yusuf "Arabulucu", Oğuzhan "Becerikli", Akif "Çocuk kalpli", Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait'in naif oğlu Umut'tan.