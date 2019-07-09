Yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Ay Lav Yu filmi 2010 yılında vizyona girmiş bir filmdir. Yerli ve yabancı ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran filmin konusu da izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler şimdi internette Ay Lav Yu filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ay Lav Yu oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair bazı detaylar...

AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ay Lav Yu filmi Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de filmde yer almaktadır.