Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.07.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 20:03

filmi nerede çekildi? ne? İşte filmin oyuncu kadrosu...

filmi beyaz perdenin ardından bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler merakla Ay Lav Yu filmi hakkında detayları sorgulatıyor. Peki, ? İşte ve konusu...

Ay Lav Yu filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Ay Lav Yu filmi 2010 yılında vizyona girmiş bir filmdir. Yerli ve yabancı ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran filmin konusu da izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler şimdi internette Ay Lav Yu filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ay Lav Yu oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair bazı detaylar...

AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ay Lav Yu filmi Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de filmde yer almaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAy Lav Yu filmi nerede çekildi? Ay Lav Yu konusu ne? İşte filmin oyuncu kadrosu...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri