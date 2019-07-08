La Casa De Papel'in yeni sezon yayın tarihi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gerilimin sürekli tırmandığı Netflix'in heyecan dolu dizisi La Casa de Papel'in fragmanında Berlin karakterinin gösterilmesi büyük heyecan yaratmıştı. Peki, La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman? İşte cevabı...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciler tarafından merakla beklenen La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlanacak.