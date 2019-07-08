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  • 08.07.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 22:13

3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon 1. bölüm tarihi açıklandı mı?

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan 'in yeni sezonu izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 1. bölüm tarihi şu sıralar ilgiyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel'in yeni sezon yayın tarihi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gerilimin sürekli tırmandığı Netflix'in heyecan dolu dizisi La Casa de Papel'in fragmanında Berlin karakterinin gösterilmesi büyük heyecan yaratmıştı. Peki, La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman? İşte cevabı...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciler tarafından merakla beklenen La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlanacak.

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