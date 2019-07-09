Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.07.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 20:08

5. bölüm canlı izle! Sevda gerçekleri öğreniyor

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılıyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının yaz dizisi yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Dizide bu hafta yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam, diğer tarafta babası vardır.

SEVDA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda'nın gerçekleri Ali'ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye'yi dehşete düşürür. Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir.

PİLOT, DUYGU'YA YAKIN OLMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Duygu'ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu'ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister. Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir.

SEVDA, ALİ'YE GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

Pilot'un, Duygu için yaptıkları Duygu'nun Pilot'a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar'ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali'siz yaşayamayacağını düşünen Sevda'ysa, tüm gemileri yakıp Ali'ye gerçekleri anlatmaya karar verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKimse Bilmez 5. bölüm canlı izle! Sevda gerçekleri öğreniyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri