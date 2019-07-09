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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 00:38

48. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Can Divit ölecek mi?

Star TV ekranlarında her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılılıyor. İzleyiciler şimdi merakla . bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor.

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölümün ardından Erkenci Kuş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak 48. bölümden ön izleme geldi.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

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