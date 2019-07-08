ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Canevim'de bu hafta Yaşananlar yüzünden çok gerilen Kristina bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğini hissederek harekete geçiyor. Canevim 6. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylan'ın ablasının yardımıyla Kristina'dan gerçeği öğrenme çabası Taylan'ın tüm planlarını tehlikeye atmıştır.

KRİSTİNA HAREKETE GEÇİYOR

Yaşananlar yüzünden çok gerilen Kristina bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğini hisseder ve harekete geçer. Onun bu kararı Taylan'ı oldukça zor durumda bırakır.

ÖMER, TAYLAN'LA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Fikret'in izini süren Ömer ise Taylan'la karşı karşıya gelir. Taylan'dan öğrendikleri, Ömer'in, Ceylan'la ilişkisinde yeni bir gerilime neden olacaktır.

TAYLAN'DAN YATIRIM KARARI

Ceylan'a yakın olmak için uğraşan Taylan, mahalleye bir yatırım yapmaya karar verir. Bu durumdan hoşlanmayan Feryal ise oğlunu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

SEZGİN NE YAPACAK?

Kardeşinin yaşadıkları yüzünden Elvan'ın ailesine dair kötü hatıraları tekrar gün yüzüne çıkarken, Sezgin gün geçtikçe Elvan'a daha fazla bağlanmaktadır.