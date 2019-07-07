Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ dizinin yeni sezonunun hangi kanalda yayınlanacağını açıkladı. Peki, Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman ne zaman başlıyor? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Diriliş Osman dizisinin yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.