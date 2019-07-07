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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 19:21

hangi kanalda yayınlanacak? Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ resmen açıkladı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ dizinin yeni sezonunun hangi kanalda yayınlanacağını açıkladı. Peki, ? ?

Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ dizinin yeni sezonunun hangi kanalda yayınlanacağını açıkladı. Peki, Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman ne zaman başlıyor? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Diriliş Osman dizisinin yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

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