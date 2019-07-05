Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Cuma günü reyting sonuçlarını alt üst dizinin yeni sezonunun başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.