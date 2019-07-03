Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Berk'in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem'i çok zor bir durumun içine sokuyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afili Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar.