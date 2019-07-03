Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 03.07.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 23:58

5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kerem için zor günler başlıyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlıyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Afili Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Berk'in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem'i çok zor bir durumun içine sokuyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afili Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAfili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kerem için zor günler başlıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri