Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 4.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,24 izlenme oranı ve %17,12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin başrol oyuncularından Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayın saatine yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaştı. İşte Kimse Bilmez 5. yeni bölüm fragmanı ve Keremcem'in bölüme yetişme heyecanı...

KİMSE BİLMEZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA