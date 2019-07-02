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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:00

4. bölüm canlı izle

Salı akşamlarının kısa sürede sevilen dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Ali'yle Sevda'yı ayırmayı başarmış olan Uygar'sa, Sevda'ya yakınlaşmanın yollarını arıyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının yaz sezonu dizilerinden olan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde Köksal'ın Ali'den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali, Sinan'ı vuran kişi olarak karakola götürülür. Ali, artık Sevda'nın gözünde kardeşini vuran adamdır. Sevda'nın Ali'ye beslediği hisler nefrete dönüşmüştür.

ALİ KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Ali önce nezaretten çıkmalı, sonra kendisini aklamalıdır. Ali'yle Sevda'yı ayırmayı başarmış olan Uygar'sa, Sevda'ya yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Aradığı fırsat ayağına gelir.

KÖKSAL'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Köksal'ın Ali'den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapar. Ali'yse, Sinan'ı vuran Kepçe'nin peşine düşer. Ali, kendini aklayabilecek mi?

PİLOT, ALİ'NİN PEŞİNDE

Öte yandan, Pilot Sinan'ı vuranın Ali olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayı Ali'nin peşine düşmüştür.

İKİ KARDEŞ GERÇEĞİ ÖĞRENECEK Mİ?

İki kardeş, kardeş olduklarından habersiz ölümüne bir kavgaya tutuşur. Ali ve Pilot kardeş oldukları gerçeğini öğrenebilecekler mi? Bütün bunlar olurken Köksal'ın Hayriye'ye yaptığı itiraf her şeyi değiştirecektir.

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