Annemin Yarası filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Annemin Yarası filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Annemin Yarası filminin oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte cevabı....
ANNEMİN YARASI OYUNCULARI
Meryem Uzerli - Mariya
Ozan Güven - Borislav
Okan Yalabık - Mirsad
Belçim Bilgin - Nerma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.