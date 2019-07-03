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  • 03.07.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 20:15

filmi nerede çekildi? kimler, konusu ne?

filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, 11 Mart 2016 tarihinde vizyona girmişti. Annemin Yarası filmini televizyonda izleyen izleyiciler "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kimler ve ne sorularının yanıtını sizin için araştırdık.

Annemin Yarası filmi nerede çekildi?

Annemin Yarası filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Annemin Yarası filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Annemin Yarası filminin oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte cevabı....

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI

Meryem Uzerli - Mariya
Ozan Güven - Borislav
Okan Yalabık - Mirsad
Belçim Bilgin - Nerma

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