Annemin Yarası filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Annemin Yarası filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Annemin Yarası filminin oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte cevabı....

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI

Meryem Uzerli - Mariya

Ozan Güven - Borislav

Okan Yalabık - Mirsad

Belçim Bilgin - Nerma