Ölümlü Dünya filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Ölümlü Dünya filmi nerede çekildi, Ölümlü Dünya oyuncuları kimler sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ölümlü Dünya konusu ne? İşte filme dair detaylar....

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Ölümlü Dünya'nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor.