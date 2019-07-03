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  • 03.07.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:59

filmi nerede çekildi? kimler, konusu ne?

filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. 2017 yapımı olan film izleyicilerin dikkatini çekti. Filmi izleyen izleyiciler kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? ne? İşte filme dair merak edilenler...

Ölümlü Dünya filmi nerede çekildi?

Ölümlü Dünya filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Ölümlü Dünya filmi nerede çekildi, Ölümlü Dünya oyuncuları kimler sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ölümlü Dünya konusu ne? İşte filme dair detaylar....

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Ölümlü Dünya'nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor.

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