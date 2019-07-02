Türkiye'de birçok kişi tarafından izlenen Kolpaçino film serisinin ilk filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler merakla konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken filmle ilgili araştırma yapıyor. Merak edilen soruların arasında Kolpaçino filminin oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Peki, Kolpaçino oyuncuları kimler, konusu ne? İşte filme dair merak edilenler....

KOLPAÇİNO OYUNCULARI KİMLER?

Kolpaçino, başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ali Sürmeli ve Hakan Ural'ın oynadığı 2009 yapımı Türk aksiyon komedi filmidir. Öyküsü Şafak Sezer'e ait olan film, 29 Ekim 2009 günü gösterime girmiştir. 7 kişinin bir günde başına gelenleri anlatmaktadır.