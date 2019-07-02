Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Kanal D'de yayınlanan ve haftanın birincisi olan gelinine 5 altın bilezik verildiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu için bekleyiş başladı. Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi bbeş altın bileziği kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma programının Eylül ayı gibi başlaması tahmin ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 66. HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 330. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı!

GELİNİM MUTFAKTA 66. HAFTADA KİM ELENDİ?

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranında eğlenceli bir yemek programı: Gelinim Mutfakta!..

Hafta toplamında en az puanları Zeynep-Hülya Bütün ve Hüsniye-Hatice Karabulut çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.