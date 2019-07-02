Atv'nin yaz dizisi Canevim 5. son bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu. Ceylan ve Ömer'in herkesi hüzünlendiren aşk hikayesinde sevinen kim olacak? Canevim 5. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde neler yaşandı? Canevim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

CANEVİM 5. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE