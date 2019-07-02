Atv'nin yaz dizisi Canevim 5. son bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu. Ceylan ve Ömer'in herkesi hüzünlendiren aşk hikayesinde sevinen kim olacak? Canevim 5. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde neler yaşandı? Canevim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
CANEVİM 5. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.