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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 12:23

zirveyi kaptırmadı! ?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu! Atv ekranlarında yayınlanan Canevim 5. son bölümüyle geçtiğimiz akşam izleyicisiyle buluştu. Canevim 5. son bölümüyle Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Peki, ? Canevim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Atv'nin yaz dizisi Canevim 5. son bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu. Ceylan ve Ömer'in herkesi hüzünlendiren aşk hikayesinde sevinen kim olacak? Canevim 5. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde neler yaşandı? Canevim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

CANEVİM 5. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE

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