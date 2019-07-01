Türk sinemasının usta ve efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Atla Gel Şaban filmi Türk sinemasındaki sevilen filmler arasında yer alıyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaşmaktadır. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Atla Gel Şaban oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Atla Gel Şaban filmine dair merak edilenler...
ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Zihni Göktay - Halil
Selahattin Fırat - Selahattin
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