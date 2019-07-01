Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.07.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:37

oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban kaç yılında ve nerede çekildi? İşte konusu

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi merakla kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Atla Gel Şaban kaç yılında çekildi? İşte Atla Gel Şaban filminin konusu...

Türk sinemasının usta ve efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Atla Gel Şaban filmi Türk sinemasındaki sevilen filmler arasında yer alıyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaşmaktadır. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Atla Gel Şaban oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Atla Gel Şaban filmine dair merak edilenler...

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Zihni Göktay - Halil
Selahattin Fırat - Selahattin

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtla Gel Şaban oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban kaç yılında ve nerede çekildi? İşte konusu
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri