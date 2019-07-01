ATV CANLI YAYIN

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalıyor. Canevim 5. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylan ve Ömer'in "mutlu" nişan günleri Kristina'nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Kristina'nın karnında taşıdığı bebek ve Ömer'in gurbetteki hayatıyla ilgili anlattıkları, Ceylan ve ailesinin aklında büyük soru işaretleri oluşturur.

HERKES CEYLAN'A DESTEK OLMAK İSTİYOR

Herkes Ceylan'a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar.

ÖMER DELİYE DÖNÜYOR

Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina'nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır.

TAYLAN'IN PLANI

Taylan'ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.