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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 22:35

Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İnsan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisi ne olacak?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemiştir?

İşte sorunun şıkları ve cevabı...

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