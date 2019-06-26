Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki oğlunun ismi verilmiştir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir?

A: Hamlet - Hamnet

B: Romeo - Pomeo

C: Horatio - Borato

D: Macbeth - Mocbeth

Doğru Cevap: A) Hamlet-Hamnet