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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 21:59

Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki oğlunun ismi verilmiştir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın ?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın ?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi eşleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir?

A: Hamlet - Hamnet

B: Romeo - Pomeo

C: Horatio - Borato

D: Macbeth - Mocbeth

Doğru Cevap: A) Hamlet-Hamnet

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