Kanal D'de bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 4. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berk'in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem'i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır.