Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle nefes kesecek. İzleyicilerin merakla beklediği bölümde yaşanan olaylar herkesi şaşırtacak. Yeni bölümde Ali başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarmaya uğraşıyor. Kimse Bilmez 3. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır.

SEVDA TEHLİKEDEN HABERSİZ

Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir.

PİLOT PLANIN PARÇASI OLUYOR

Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır.

SEVDA NE YAPACAK?

Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?