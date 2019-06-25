Star TV ekranlarında her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Erkenci Kuş'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Can, Sanem'in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can'ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlıyor. Şimdi izleyiciler Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can, Sanem'in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can'ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlar. Can'ın gözleri doluyor ama Sanem sadece "ortak" olduklarını söylüyor, çünkü Can ne düşünür bilemiyor, korkuyor. Ve ortalık bu andan sonra kızışıyor. Sanem de boş durur mu, o da Can'ın canından değerli olan bandananın peşine düşüyor. Ve ikili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gidiyor.