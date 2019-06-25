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  • 25.06.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 19:10

'da Ezgi ve Reyhan neden yok? Ezgi ve Reyhan neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarının sevilen programı haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümlerde Ezgi ve Reyhan'ın olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler merakla Gelinim Mutfakta'da Ezgi ve Reyhan neden yok sorusuna yanıt arıyor. İşte programa dair detaylar...

Gelinim Mutfakta'da ayrılık şoku!

Haftaiçi her gün saat 12.15'te Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki bölümlerinde Reyhan ve Ezgi'nin olmaması dikkat çekti. Bu nedenle programın izleyicileri büyük bir merakla Gelinim Mutfakta'da Ezgi ve Reyhan neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte izleyicilerin yanıt aradığı o sorunun cevabı...

GELİNİM MUTFAKTA'DA EZGİ VE REYHAN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'nın en çok sevilen ikilisi Reyhan ve Ezgi ayrılığının ardından izleyiciler tarafından birçok soru yöneltildi. Ezgi durumu "Talihsiz bir olay yaşadık. Oğlum havale geçirdi! İlk nöbetini evde kucağımda geçirdi. Benim için çok zordu. İkincisini müdahale edildikten beş saat sonra hastanede geçirdi. Çok şükür kalıcı bir hasar oluşmadı. O panikle erken müdahalede bulundum, bilmeyerek. Allah'ıma çok şükürler olsun. Şu an iyi gibiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Dikkat ediyoruz; yeniden, ateşi çıkmasın tekrardan bir nöbet yaşamayalım diye. İlaçlar kullanıyoruz.

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