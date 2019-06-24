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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 00:23

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ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan ediyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? seçeneği takvim.com.tr'de.

Pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Canevim'in yeni bölümü için heyecan dorukta. Yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Canevim 4. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer.

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