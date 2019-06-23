Hercai 2. sezon tarihi belli oldu mu? Atv'de yayınlanan başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin yeni sezonu için heyecan dorukta. 31 Mayıs'ta yayınlanan 12. bölümüyle ekranlara kısa süre ara veren Hercai dizisinin takipçileri, yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Hercai ne zaman başlayacak? Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. 31 Mayıs'ta ekranlara ara veren dizinin 2019 Eylül ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ SEZON FİNALİ TÜM KİŞİLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin sezon finali, tüm Kişiler'de % 8,05 izlenme oranı ve % 23,95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaştığı Hercai'nin sezon finaline Reyyan ile Miran'ın aşkı damga vurdu.

DÜNYA HERCAİ'Yİ KONUŞTU!

Hercai'nin 12. Bölüm etiketi #silbaştan, Twitter Türkiye listesinde 1. sıraya, Dünya listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

SON BİR ŞANS...

Miran'ın aşkını gösterebilmek için Reyyan'dan sadece bir gün istiyorum senden, son bir şans dediği sahneyle başlayan bölüm, yine Miran'ın evlenme teklifi etmesiyle son buldu. Hikayenin başladığı, Reyyan'ın bir başına kaldığı, acısına dayanamayıp yaktığı kulübeyi yeniden yaptıran Miran, sil baştan yapıp, o sabahı hiç yaşanmamış saymayı, hikayelerine yeniden başlamayı teklif etti. Reyyan, Miran'ın bu hikayeyi sil baştan yazmasına izin verecek mi? sorusunun cevabı ise yeni sezonda yanıt bulacak.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.