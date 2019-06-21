Dark dizisi Netflix'te yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Şimdiden dizinin izleyicileri merakla yeni sezonu beklemeye başladı. Dark dizisi hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, merakla beklenen Dark 2. sezon zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

DARK 2. SEZON ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dark'ın 2. sezonu bugün Netflix platformunda izleyici karşısına çıkacak.

DARK 2. SEZON OYUNCULARI

Baran bo Odar ve Jantje Friese ikilisinin yarattığı dizinin başrollerini Louis Hofmann, Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Maja Schöne, Stephan Kampwirth, Angela Winkler, Jördis Triebel ve Lisa Kreuzer gibi isimler paylaşıyor.

DARK 2. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Dark dizisinin yayın hakları Netflix platformunda bulunuyor. Dark 2. sezonunu seyretmek isteyenlerin Neflix'e üyesi olması gerekiyor.

DARK DİZİSİ HAKKINDA

Dark, Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yaratılan bilim kurgu ve gerilim türündeki Alman İnternet dizisi. Almanca olan ilk Netflix orijinal dizisidir ve 1 Aralık 2017'de yayınlanmaya başlamıştır.